Vitezslav Pavlicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitezslav Pavlicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitezslav Pavlicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vitezslav Pavlicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vitezslav Pavlicek 4 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vítězslav Pavlíček şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vitezslav Pavlicek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Sigma Olomouc U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vitezslav Pavlicek'nin SK Sigma Olomouc U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vitezslav Pavlicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vitezslav Pavlicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Olomouc U19
Vitezslav Pavlicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vitezslav Pavlicek şuan SK Sigma Olomouc U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sigma Lutín (2011 - 2015)
SK Sigma Olomouc (2015 -)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.