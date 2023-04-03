Vitezslav Pavlicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitezslav Pavlicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vitezslav Pavlicek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vitezslav Pavlicek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.