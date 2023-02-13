Viti Rozada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viti Rozada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viti Rozada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viti Rozada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viti Rozada 16 Eylül 1997 tarihinde Pola de Laviana şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Álvarez Rozada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viti Rozada Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Viti Rozada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Viti Rozada'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Viti Rozada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viti Rozada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viti Rozada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viti Rozada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Oviedo Vetusta

4 Ağu 2020 yılında Real Oviedo

Viti Rozada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viti Rozada şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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