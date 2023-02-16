Vitinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitinho 23 Temmuz 1999 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Alexander da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Vitinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burnley futbol takımında oynamaktadır. Burnley takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitinho'nin Burnley ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vitinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vitinho2/

Vitinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vitinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Cruzeiro U20

1 Ocak 2018 yılında Cruzeiro

13 Temmuz 2018 yılında Cercle Brugge

28 Temmuz 2022 yılında Burnley

Vitinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitinho şuan Burnley takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vitinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cruzeiro Belo Horizonte (2006-12/2017)

Brezilya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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