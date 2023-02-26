Vitinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitinho 8 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Hugo Coelho Vieira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitinho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitinho'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2019 yılında Ararat Yerevan

17 Temmuz 2020 yılında FC Urartu

23 Şubat 2022 yılında Alashkert

5 Temmuz 2022 yılında FC Telavi

Vitinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitinho şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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