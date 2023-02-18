Vito Morec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Morec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vito Morec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vito Morec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vito Morec 27 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vito Morec Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutNat.com yapmaktadır. Vito Morec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vito Morec'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vito Morec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vito Morec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vito Morec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vito Morec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2017 yılında NK Maribor U19

14 Şubat 2019 yılında NS Mura U19

16 Temmuz 2019 yılında Beltinci

30 Haziran 2021 yılında NS Mura

20 Temmuz 2021 yılında Beltinci

Vito Morec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vito Morec şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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