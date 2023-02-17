Vito Strakl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Strakl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vito Strakl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vito Strakl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vito Strakl 31 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vito Strakl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Stars yapmaktadır. Vito Strakl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vito Strakl'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Vito Strakl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vito Strakl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vito Strakl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vito Strakl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NS Mura

27 Temmuz 2021 yılında Rudar Velenje

4 Temmuz 2022 yılında NS Mura

1 Eylül 2022 yılında NK Ljutomer

15 Ocak 2023 yılında NS Mura

Vito Strakl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vito Strakl şuan NS Mura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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