Vitolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitolo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vitolo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vitolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitolo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitolo 2 Kasım 1989 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Machín Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitolo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Vitolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitolo'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitolo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Vitolomachin

http://www.instagram.com/vitolomperez20/

http://www.facebook.com/VictorMachinOficial

Vitoloboyu ve yaşı kaç

Vitolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vitolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2010 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla

12 Temmuz 2017 yılında Atlético Madrid

13 Temmuz 2017 yılında Las Palmas

31 Aralık 2017 yılında Atlético Madrid

5 Temmuz 2021 yılında Getafe

30 Haziran 2022 yılında Atlético Madrid

21 Temmuz 2022 yılında Las Palmas

30 Haziran 2023 yılında Atlético Madrid

Vitolo kimdir

Vitolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitolo şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Vitolo nereli

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