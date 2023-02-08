Vitor Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Becker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Becker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Becker 11 Nisan 2001 tarihinde Dionísio Cerqueira şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vitor Gustavo da Silva Becker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Becker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitor Becker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vitor Becker'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitor Becker Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitor Becker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitor Becker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Becker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Chapecoense

Vitor Becker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Becker şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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