Vitor Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Bueno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Bueno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Bueno 5 Eylül 1994 tarihinde Ribeirão Preto şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vitor Bueno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Bueno Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Vitor Bueno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vitor Bueno'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vitor Bueno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vitorfbueno/

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Vitor Bueno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitor Bueno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vitor Bueno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Bueno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2012 yılında Botafogo-SP

17 Haziran 2015 yılında Santos FC

17 Mayıs 2016 yılında Botafogo-SP

18 Mayıs 2016 yılında Santos FC

1 Ağu 2018 yılında Dinamo Kiev

2 Nisan 2019 yılında Santos FC

3 Nisan 2019 yılında São Paulo

31 Aralık 2019 yılında Santos FC

1 Ocak 2020 yılında São Paulo

9 Şubat 2022 yılında Athletico-PR

Vitor Bueno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Bueno şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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