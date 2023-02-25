Vitor Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Carvalho 17 Şubat 1993 tarihinde São José do Rio Preto şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vítor Francisco dos Santos de Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Carvalho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitor Carvalho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vitor Carvalho'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitor Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitor Carvalho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitor Carvalho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2015 yılında Galícia-BA

1 Ağustos 2015 yılında SC Covilhã

24 Aralık 2015 yılında Galícia-BA

3 Aralık 2017 yılında Itabaiana-SE

19 Ocak 2018 yılında Anápolis

15 Ocak 2020 yılında CE União

14 Ocak 2021 yılında Capital-DF

22 Ocak 2022 yılında SC Covilhã

1 Ağustos 2022 yılında Sioni Bolnisi

20 Ocak 2023 yılında KF Oriku

Vitor Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Carvalho şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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