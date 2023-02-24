Vitor Feijao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Feijao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Feijao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Feijao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Feijao 1 Ağustos 1996 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vitor Correia da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Feijao Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBM yapmaktadır. Vitor Feijao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 5 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Vitor Feijao'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitor Feijao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitor Feijao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitor Feijao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Feijao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mayıs 2016 yılında Coritiba FC

1 Mayıs 2017 yılında Paraná

30 Mayıs 2018 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2018 yılında Paraná

1 Ocak 2019 yılında Ceará SC

5 Haziran 2019 yılında Guarani

13 Ocak 2020 yılında Ceará SC

22 Ocak 2020 yılında Figueirense FC

27 Ekim 2020 yılında Paysandu SC

24 Şubat 2021 yılında Boavista SC

5 Haziran 2021 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2022 yılında Soligorsk

31 Aralık 2022 yılında FK Kukësi

Vitor Feijao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Feijao şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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