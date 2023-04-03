Vitor Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Gabriel 23 Kasım 1997 tarihinde Arinos (MG) şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vitor Gabriel Alves Nery şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Gabriel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UJ Football Talent yapmaktadır. Vitor Gabriel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vitor Gabriel'nin CD Mafra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitor Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitor Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitor Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2018 yılında Gainare Tottori

1 Ocak 2020 yılında Manama Club

1 Temmuz 2020 yılında Al-Riffa SC

1 Temmuz 2021 yılında Mafra

Vitor Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Gabriel şuan CD Mafra takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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