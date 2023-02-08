Vitor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Hugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Hugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Hugo 27 Temmuz 2001 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vitor Hugo Batista Araujo de Mendonça şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Hugo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Vitor Hugo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vitor Hugo'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitor Hugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitor Hugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vitor Hugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Hugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2022 yılında Figueirense FC

1 Aralık 2022 yılında Internacional

1 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2023 yılında Internacional

Vitor Hugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Hugo şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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