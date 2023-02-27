Vitor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Hugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Hugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Hugo 2 Mayıs 1996 tarihinde Pindamohangaba şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vitor Hugo Leite Perusses şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Hugo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitor Hugo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Vitor Hugo'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitor Hugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitor Hugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitor Hugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Hugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Desp. Brasil

1 Ağustos 2018 yılında Coimbra-MG

1 Ocak 2020 yılında Nacional (MG)

1 Ocak 2021 yılında Marília

1 Aralık 2021 yılında KF Dukagjini

Vitor Hugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Hugo şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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