Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor 1 Temmuz 1999 tarihinde Santa Catarina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vitor Caetano Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WELT SPORTS yapmaktadır. Vitor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vitor'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında Famalicão

23 Ocak 2020 yılında Figueirense FC

21 Ocak 2022 yılında CRB

Vitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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