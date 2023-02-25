Vitor Leao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Leao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Leao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vitor Leao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vitor Leao 11 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vitor Leão Damasceno şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vitor Leao Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKI&DESIDERIO yapmaktadır. Vitor Leao, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vitor Leao'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vitor Leao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vitor Leao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Ağustos 2021 yılında Íbis SC
26 Ağustos 2021 yılında Bilinmiyor
17 Kasım 2021 yılında Íbis SC
10 Mayıs 2022 yılında Afogados FC
11 Ağustos 2022 yılında Íbis SC
26 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz
25 Ocak 2023 yılında KF Erzeni
Vitor Leao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vitor Leao şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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