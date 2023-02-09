Vitor Leque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Leque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Leque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Leque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Leque 19 Ocak 2001 tarihinde Cuiabá şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vitor Benedito Leque da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Leque Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Vitor Leque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vitor Leque'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 10 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitor Leque Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitor Leque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitor Leque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Leque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2021 yılında Cruzeiro U20

24 Ocak 2022 yılında Atlético-GO U20

25 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

28 Temmuz 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2023 yılında Botafogo-SP

10 Aralık 2023 yılında Cruzeiro

Vitor Leque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Leque şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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