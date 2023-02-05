Vitor Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitor Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vitor Mendes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vitor Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Mendes

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Mendes 13 Şubat 1999 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vitor Mendes Alves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Mendes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MF Sports yapmaktadır. Vitor Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense Football Club futbol takımında oynamaktadır. Fluminense Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vitor Mendes'nin Fluminense Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vitor Mendesboyu ve yaşı kaç

Vitor Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitor Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Vitor Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2019 yılında Atlético-MG U20

31 Aralık 2019 yılında Santos FC U20

3 Şubat 2020 yılında Atlético-MG B

4 Mart 2020 yılında Guarani

6 Mayıs 2020 yılında Atlético-MG B

20 Temmuz 2020 yılında Boa Esporte

22 Ekim 2020 yılında Atlético-MG B

23 Ekim 2020 yılında Figueirense FC

31 Ocak 2021 yılında Atlético-MG B

19 Şubat 2021 yılında Juventude

31 Aralık 2021 yılında Atlético-MG B

1 Ocak 2022 yılında Atlético-MG

12 Nisan 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2023 yılında Fluminense

31 Aralık 2023 yılında Atlético-MG

Vitor Mendes kimdir

Vitor Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Mendes şuan Fluminense Football Club takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Vitor Mendes nereli

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