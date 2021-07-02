Fenerbahçe'den yapılan açıklamada eski teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşıldığını belirtildi. Bu kapsamda Vitor Pereira kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira başarıları merak edildi. İşte ayrıntılar...

VİTOR PEREİRA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Vitor Pereira ya da tam adıyla Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira , 26 Temmuz 1968 yılında Espinho, Portekiz'de dünyaya geldi.

Eski bir futbolcu olan Pereira Fenerbahçe teknik direktörü oldu.

Espinho kentinde doğmuş ve futbolculuğa Sporting de Espinho kulübünde başlamıştır. Kariyeri boyunca orta saha olarak, ülkesinin amatör kulüplerinde forma giymiş, 28 yaşında futbolu bırakmıştır.

Futbolu bıraktıktan sonra, çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında Sanjoanense'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştır. 2005 yılında, daha önce formasını giydiği Espinho'nun başına geçtikten sonra; 2007'de Porto altyapısında ikinci kez antrenörlüğe başlamıştır. 2008-09 sezonunda, Segunda Liga'da mücadele eden Santa Clara'da göreve başlamıştır.

2010 yazında Santa Clara'daki görevinden ayrılarak, daha önce altyapısında görev aldığı Porto'da André Villas-Boas'ın yardımcılığına başlamıştır. Villas-Boas'ın Haziran 2011'de Chelsea ile anlaşmasıyla birlikte, Porto'nun teknik direktörü olmuştur. Porto ile, iki Primeira Liga şampiyonluğu ve iki Supertaça Cândido de Oliveira kazanmıştır.

2013-14 sezonunda, Suudi Arabistan'ın El-Ehli kulübünde görev yapmıştır. Ocak 2015'te, kovulan Míchel'in yerine Olympiakos'un teknik direktörlüğüne getirilmiş ve yarım sezonda lig ve kupada şampiyonluk yaşamıştır. 9 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe için Giuliano Terraneo ile birlikte İstanbul'a gelmiş, sonrasında Olympiakos ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

11 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı açıklamayla Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurmuştur.

19 Aralık 2016 tarihinde 1860 Münich, yaptığı açıklamayla Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştur.

Pereira, Shanghai SIPG F.C.'nin yeni teknik direktörü oldu. 12 Aralık 2017'de Çin Süper Ligi kulübünde Villas-Boas'ın yerini aldı. Aralık 2019'da Pereira, Everton'dan yeni bir teklifi geri çevirdi. Bir yıl sonra, Şangay kulüb yönetimi tarafından görevden alındı.

VİTOR PEREİRA BAŞARILARI

Porto

Primeira Liga: 2011-12, 2012-13

Supertaça Cândido de Oliveira: 2011, 2012

UEFA Süper Kupası ikinciliği: 2011

Taça da Liga ikinciliği: 2012-13

El-Ehli

Kral Kupası ikinciliği: 2014

Olympiakos

Super League: 2014-15

Kipello Ellados: 2014-15

FENERBAHÇE ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ VİTOR PEREİRA İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada eski teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşıldığını belirtildi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma aşağıdaki not düşülerek açıklama görsellerine yer verildi:

"Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak."

Fenerbhçe Spor Kulübü tarafından paylaşılan açıklama görselinde yer alan ifadelere şu şekilde:

"Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda Futbol A Takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı.



Kariyerinde 5’i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin’in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira; ikinci kez Fenerbahçemizin başına geçti.



2017-2020 arası görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı.



"YARIN KALAN İŞİMİ TAMAMLAMAYA GELDİM"



5 yıl sonra Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım.

Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.

Başkan Ali Koç’la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe’nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi.”



Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye’de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi.

Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım.



Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak.



Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim.

Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız.” şeklinde duygularını ifade etti.

MAÇ BAŞI PUAN VE GOL ORTALAMALARI DİKKAT ÇEKİYOR



Kariyerinde Porto, Olimpiakos ve Shanghai Port FC ile şampiyonluk yaşayan Pereira, bu süreçlerde oldukça dikkat çekici istatistiklere ulaştı. Bu üç takımla da maç başı puan ve gol ortalamalarında 2’nin altına düşmeyen Pereira Porto’da 93 maçta 2,26 puan ve 2,03 gol; Olimpiakos’ta 17 maçta 2,22 puan ve 2,44 gol; Shanghai’da ise 2,03 puan ve 2,11 gol ortalamaları elde etti.



5 FARKLI LİG, 3 FARKLI ŞAMPİYONLUK



Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Porto’daki ikinci sezonunda 30 maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan Portekizli, 2011-2012 sezonundan bu yana çalıştırdığı takımlarla hiçbir zaman 3.sıranın altına inmedi. 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Al-Ahli, Suudi Arabistan Ligi’ni 3. sırada, 2015-2016’da çalıştırdığı Fenerbahçe ise Süper Lig’i 2.sırada bitirmişti.



Görev aldığı her kulüpte farklı diziliş ve taktik anlayışlarıyla takımını sahaya sürmekten çekinmeyen Vitor Pereira, elindeki kadronun yapısı ve rakibin durumuna göre karar veriyor ve işler iyi gitmediğinde arayışa gitmekten, yeni sistemler denemekten çekinmiyor. Porto’da iki sezon üst üste şampiyonluk kazandığı dönemde maçlarında %90’ından fazlasında ofansif bir 4-3-3 tercih eden Pereira, Olimpiakos’ta ise ağırlık olarak 4-2-3-1 formatını kullandı. Al-Ahli’de 10 farklı formasyon deneyen Portekizli teknik direktör, 4-4-2 dizilişiyle başladığı ilk Fenerbahçe döneminde çoğunlukla 4-2-3-1, zaman zaman da 4-3-3 formatını tercih etti. Pereira, Monaco ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçlarına ise üçlü defansla çıkmıştı.



Çin kariyerindeki ilk sezonunda ofansif 4-3-3 ve 4-2-3-1 hemen hemen aynı oranda kullanan Pereira, ikinci sezonunda ise maçların çoğunda üçlü savunmayı tercih etti.