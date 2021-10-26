Vitor Pereira, tamam mı devam mı maçlarına çıkıyor! Gelecek sonuçlara göre kaderi belirlenecek!

Sarı lacivertli ekibin başında sezona etkili bir başlangıç yapan ancak son dönemde alınan olumsuz skorlar ile ligde 5. sıraya kadar gerileyen ve Avrupa Ligi'nde de umduğunu bulamayan Vitor Pereira, eleştirilerin odağı haline gelmişti. Özellikle oynattığı üçlü savunma sistemi ile büyük eleştiri toplayan Portekizli teknik adamın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusu gündeme gelince çizilecek yol haritası da belli oldu.

13 GÜNDE 3 MAÇ

Son gelen bilgilere göre takımın 13 gün içerisinde 3 maça çıkacak olan sarı lacivertlilerde teknik adamın kaderi alınacak skorlara göre şekillenecek. İlk olarak ligde Hatayspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, hafta içi ise UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp deplasmanına gidecek. Daha sonra evinde Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçlarla birlikte milli araya gidecek.

MİLLİ ARADAN SONRA DERBİ

30 Kasım'da başlayacak bu zorlu mesai sonuçlarına göre Vitor Pereira ile ya yollar ayrılacak ya da yola devam kararı çıkacak. Sarı lacivertliler Milli aranın ardından ise Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe yönetiminin bu zorlu fikstir öncesi Vitor Pereira ile toplantı gerçekleştireceği ifade edildi.

TOPLANTI YAPILACAK

Takımın bu kötü gidişatını durdurmak isteyen başkan Ali Koç, yönetici arkadaşlarıyla birlikte Samandıra'ya çıkarma yapacak. Teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte toplantı yapacak Ali Koç'un oyuncularla da görüşme yapması bekleniyor.

PORTEKİZ BASINI MAĞLUBİYETİ YAZDI

Öte yandan sarı lacivertlilerin Alanyaspor'a karşı kaybetmesi, Vitor Pereira'nın ülkesi Portekiz gazetelerinde de yankı buldu. O Jogo gazetesinin "Vitor Pereira dördüncü sıraya düştü" başlığıyla yayınladığı haberi A Bola gazetesi ise "Vitor Pereira kaybetti" manşetiyle karşılaşmayı okuyucularına duyurdu.