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  4. Vitor Pereira yeniden 3'lü sisteme döndü, takım şov yaptı!

Vitor Pereira yeniden 3'lü sisteme döndü, takım şov yaptı!

Son haftalarda ligde ve Avrupa'da olumsuz skorlar alan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira, Çaykur Rizespor'a karşı yeniden 3'lü sistemini denedi. Portekizli teknik adamın bu hamlesi takımının maçı farklı bir şekilde kazanmasını sağladı.

Vitor Pereira yeniden 3'lü sisteme döndü, takım şov yaptı!

Geçtiğimiz haftalarda aldığı olumsuz skorlarla camianın eleştirilerine maruz kalan Vitor Pereira, Galatasaray, Olympiakos ve Göztepe karşılaşmalarında 4'lü savunma sistemini denemişti. Bu karşılaşmalardaki performanstan memnun olmayan Vitor Pereira, Çaykur Rizespor'a karşı yeniden bildiği sisteme döndü. Sarı lacivertliler Karadeniz ekibine karşı farklı galibiyet alarak kötü gidişata son verdi.

4'LÜ SİSTEMİ DENEDİ

Fenerbahçe'de topun ağzında olan Vitor Pereira, bu kez aldığı riskte başarılı oldu. Takıma oynattığı 3'lü savunma sistemi geldiği günden beri eleştiri konusu olan Portekizli teknik adam gelen yoğun eleştirilerin üzerine bu inadından vazgeçmiş ve Galatasaray, Olympiaskos ve Göztepe karşılaşmalarında 4'lü sisteme dönmüştü.

Vitor Pereira yeniden 3'lü sisteme döndü, takım şov yaptı!

BEKLEDİĞİ PERFORMANSI ALAMADI

Ancak sarı lacivertli ekipte bu değişim olumlu katkı vermedi. Galatasaray'a karşı deplasmanda 2-1'lik galibiyet alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Ligin 14. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Kanarya, rakibiyle yenişemedi ve puanları paylaştı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe zirveden iyice uzaklaştı.

Vitor Pereira yeniden 3'lü sisteme döndü, takım şov yaptı!

YENİDEN ESKİ SİSTEME DÖNDÜ

Takımda alışık olduğu sistemden vazgeçmek istemeyen Portekizli teknik adam tüm eleştirilere rağmen yeniden risk alarak Çaykur Rizespor'a karşı 3'lü sisteme döndü. Szalai’yi tekrar 11’e dahil eden Pereira, Berisha’nın arkasında ise Rossi-Mesut Özil ikilisini oynattı. Portekizli çalıştırıcının ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri de takıma katkı sağladı. Oyuna giren Serdar Dursun 3 gol atarak yıldızlaştı. Deneyimli çalıştırıcı uzun bir aranın ardından derin bir nefes alırken takımın üzerindeki olumsuz hava da kalktı.

Vitor Pereira yeniden 3'lü sisteme döndü, takım şov yaptı!

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