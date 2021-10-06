Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil sözleri! Neden oynatmadığını açıkladı!

Fenerbahçe'de Hatayspor karşısında yedek bekleyen, Olympiakos maçının kadrosunda yer almayan ve Kasımpaşa karşılaşmasında da saha kenarında uzun süre ısınmasına rağmen oyuna alınmayan Mesut Özil, gündemdeki yerini koruyor. Yıldız ismin oynadığı maçlarda takımına katkı sağlamasına rağmen neden kadroya dahil edilmediğini merak eden camia için teknik direktör Vitor Pereira'dan açıklama geldi.

GERİLİM YAŞANDI İDDİASI

Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de oynanan Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, uzun süre ısınmasına rağmen Vitor Pereira tarafından oyuna alınmadı. Bu olayın ardından ikili arasında gerilim yaşandığı ve bu nedenle Portekİzli teknik adamın Özil'e kadroda yer vermediği yönünde haberler çıkmaya başladı.

ARALARINDA PROBLEM YOK

Teknik direktör Vitor Pereira'nın söz konusu iddiaların ardından canının sıkıldığı ve olayı açıklığa kavuşturarak bu problemi ortadan kaldırmak istediği dile getirildi. Bu nedenle konuşma yapan Portekizli çalıştırıcı, Mesut Özil ile ilgili açıklamada bulundu ve yıldız oyuncu ile aralarında herhangi bir problem olmadığını ifade etti.

"O BİZİM KAPTANIMIZ VE HER ZAMAN SAHADA OLACAK"

Konuşmasında Mesut Özil gibi kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir futbolcuya sahip olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Pereira, "Mesut'la her maç öncesinde görüşüp durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim. Ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim. Mesut gibi bir yıldıza sahip olmaktan mutluyum, maksimum faydayı alacağım şekilde de oynatma kararına sahibim" diye konuştu.