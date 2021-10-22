Vitor Pereira'dan taraftarı kızdıran açıklama: "UEFA kupasını alacağımızı düşünen var mı?"

UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. maçında Royal Antwerp ile karşılaşan sarı lacivertli ekip sahasında oynadığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe bu puanın ardından gruptaki 3 maçta 2 puan elde edebilmiş oldu. Teknik direktör Vitor Pereira ise maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı "Bu kulüpte biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim" ve "Antwerp bizimle eşit seviyelerde bir takım" ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli ekibin taraftarları ise bu açıklamalara sosyal medyadan tepki gösterdi.

"TECRÜBE VE İSTİKRARA İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni bir takım inşa etmeye çalıştıklarını ifade eden Vitor Pereira "Benim için en önemli şey, bu takımda ruh var, iyi bir takımımız var. Bazen iyi oynadığımız bölümler oluyor, bazen düzeltmemiz gereken şeyler oluyor. 1 kişi bile bana bu takım koşmadı, denemedi diyemez, sorgulayamaz. Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz, 3 aydır buradayız. Tecrübeye ve istikrara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"BANA BUNUNLA İLGİLİ SORU SORABİLİRSİNİZ"

İlk yarıda yeterli baskıyı kuramadıklarını ifade eden Pereira, "Olympiakos'un tecrübesi var, Frankfurt Bundesliga'da her hafta bu seviyede maçlar yapıyor. Türkiye iyi bir lig ama taktiksel olarak seviyesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi seviyesinde değil. Bizim hatalarımızı analiz etmemiz gerekiyor. Baskıyı kompakt yapamadık, sürekli geçişler oldu. Hatlar arasında boşluğu açtık, topu sürekli kaybettik, 1. dakikada gol yedik. Bunu bana sorabilirsiniz, maç buydu. İstediğiniz kadar bununla ilgili soru sorabilirsiniz. 2. yarıda ilk yarıya göre kompakttık, ilk yarıda baskıyı sergileyemedik. Takımda görmek istediğim görüntüyü 2-2 sonrasında gördüm. O dakikadan sonra baskı yaptık, oyunu düzelttik" dedi.

"UEFA AVRUPA LİGİNİ KAZANACAĞINI DÜŞÜNENLERLE AYNI FİKİRDE DEĞİLİM"

Takımın tecrübesiz olduğunu belirten Pereira, "Bu kulüpte biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum. Şu anda tecrübemiz yok. Attila'ya 2 maçta 5 gol yediğimizi söylediniz. Trabzonspor maçında 70 dakika 10 kişi oynadık, yorulduğunuzda hata yapabilirsiniz. Bana futbolla ilgili soru sorabilirsiniz, başka bir şeyler ilgili değil." ifadelerine yer verdi.

"TAKIM RUHUU YÜKSEK TUTMAYI BECEREBİLMELİYDİM"

Takım oyunu oynamaları gerektiğine vurgu yapan Portekizli teknik direktör, "Futbol 11'e 11 oynanan bir oyundur. Sahadaki 11 oyuncunun birlikte oyunu iyi anlaması gerekiyor. Benim de yapmam gereken oyunculara bunu aşılayabilmek. Kontraya nasıl çıkmalıyız, topu nasıl tutmalıyız, oyunun yönünü nasıl değiştirmeliyiz, topu kaybettiğimizde nasıl baskı yapmalıyız, bunu sahadaki 11 ve diğer oyunculara anlatmam gerekiyor. Geldiğimizden beri bunun için çalışıyoruz. Bazen yapabiliyoruz, bazen yapamıyoruz. Bugün sürekli koşuların geçişlerin olduğu bir oyundu. Çok koştuk bugün, bu iyi bir şey değil. Bütün takım yüzünden oldu. Trabzonspor maçı sonrasında belki takım ruhunu daha yüksek tutmayı becerebilmeliydim. Belki de gol yiyince bir anda çok hızlı oynamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"TAKIM RUHUNU KORUYACAĞIZ"

Antwerp'in Fenerbahçe'ye benzer seviyede bir takım olduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Bir an önce gol atmalıyız, gol atmalıyız diye oynuyoruz, bu şekilde oyunu kontrol etmeniz mümkün değil. Rakibe baktığımızda takımın adına bakarız. Antwerp'in iyi oyuncuları var, iyi takım. Olympiakos'a ve Frankfurt'a tek farkla kaybettiler. Kötü bir takım değil, bize benzer seviyede bir takım. 3 puan alıp yola devam etmek isterdik ama bu mümkün olmadı. Birlikte olmaya devam edeceğiz, takım ruhunu koruyacağız. Şampiyonlukları kovalamanın en önemli unsuru bu." sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

