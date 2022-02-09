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  3. Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor! Herkes Everton'u beklerken ters köşe!

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor! Herkes Everton'u beklerken ters köşe!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Vitor Pereira'nın yeni takımı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Everton iddiaları ortadayken asıl takım ise bambaşka çıktı.

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor! Herkes Everton'u beklerken ters köşe!

Sezona Fenerbahçe'nin başında başlayan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, ikinci kez başına geçtiği sarı-lacivertli takımda beklentilerin altında kaldı. Üst üste alınan başarısız skorların ardından takımla yollarını ayıran deneyimli çalıştırıcının hangi takımla anlaşma sağlayacağı merak konusu olurken ortaya Everton iddiaları atılmıştı. Ancak gerçekte ise bambaşka bir takım olduğu öğrenildi. 

BREZİLYA BASINI YAZDI

İngiltere Premier Lig iddialarının şu an için geçersiz olduğunu öne süren Brezilya basını, Vitor Pereira'nın Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaşma aşamasında olduğunu ifade etti. İki tarafın son pürüzleri gidermek üzere görüşmelerini sürdürdüğü ve imzaların atılması durumunda Corinthians'ın 17 yıl sonra yabancı bir teknik direktörle çalışacağı ifade edildi.

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor! Herkes Everton'u beklerken ters köşe!

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Everton'un sahibi olan Farhad Moshiri, kendisine kulüp içerisinden gelen teklifleri umursamazken Vitor Pereira ile anlaşma aşamasına gelmişti. Bu haberin basına yansıması üzerine taraftarlar Moshiri'ye tepki gösterdi. Liverpool sahilindeki Moshiri'ye ait Liver Binaları'na yönetimini protesto eden pankartlar asıldı ve taraftarı karşısına almak istemeyen Farhad Moshiri bu karardan vazgeçti.

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor! Herkes Everton'u beklerken ters köşe!

PERFORMANSI YETERSİZ BULUNDU

Porto, Olimpiakos, Sanghay SIPG ve Fenerbahçe'deki performansı ve 1860 Münih'i küme düşürmesinden dolayı İngiliz taraftarların Pereira'ya sıcak bakmadığı ve takımın başına daha kaliteli bir isim getirilmesini istediği ifade edildi. İşin boyutunu artıran bazı taraftarlar ise Everton'un stadyumu Goodison Park'ın duvarlarına Pereira'yı istemediklerine dair yazılar yazdı.

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor! Herkes Everton'u beklerken ters köşe!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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