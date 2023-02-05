Vitor Roque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Roque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitor Roque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitor Roque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitor Roque 28 Şubat 2005 tarihinde Timóteo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vitor Hugo Roque Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitor Roque Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Vitor Roque, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Vitor Roque'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihinde bitmektedir.

Vitor Roque Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/vitor_roque9/?hl=com

Vitor Roque Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vitor Roque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 11.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vitor Roque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitor Roque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Cruzeiro U17

1 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

12 Nisan 2022 yılında Athletico-PR

Vitor Roque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitor Roque şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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