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Vitray ne demek, TDK'ya göre Vitray kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Vitray kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Vitray ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Vitray nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Vitray kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Vitray ne demek, TDK'ya göre Vitray kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vitray ne demek? Vitray TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vitray kelimesi. Peki vitray ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vitray nedir, vitray kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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VİTRAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vitray kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Vitray kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre vitray kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birbirine bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından oluşan, saydam pencere süslemesi veya resim

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