Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) görev tanımı nedir, Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) ne iş yapar, Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) Tanımı;

__

Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) Maaşları

Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.90

Meslek Adı :

Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Değerli maden ve taşlardan oluşan takı ve süs eşyalarının vitrinde estetik zevke göre düzenlenmesini yapan ve satış faaliyetlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşyeri içerisinde bulundurulması gerekli araç, gereç ve malzeme ile eşyaları tanımak,

b) Satışa sunulacak ürünleri teslim almak, giriş kayıtlarını tutmak ve etiketlemek,

c) Ürünleri cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırmak,

d) Vitrin düzenleme tekniğinden yararlanarak vitrini ve tezgâhı düzenlemek,

e) Gelen müşterileri karşılayıp, ürün modellerini tanıtmak,

f) Müşteriyi etkileyerek ürünün satışını gerçekleştirmek,

g) Kuyumculukta kullanılan kıymetli metallerin alım ve satışında ürünün özelliklerinin doğru olarak tespit edilmesini sağlamak,

h) Sipariş alma ve sipariş verme faaliyetleriyle ilgili atölyeler, işyerleri ve fabrikalarla diyalog kurmak,

i) Satılan ürünün günlük satış cirosunu hesaplayarak, ilgili deftere işleyip, ticari muhasebe işlemlerine yardımcı olmak,

j) İş bitimi sonrası mücevherleri vitrinden toplayarak kasaya kilitlemek,

k) Altın ve gümüşün parlatma işlemleriyle basit onarım ve ayarlama işlemlerinin atölyede yapılmasını sağlamak,

l) Satılan mücevheratın, göze hoş görünecek şekilde paketlenmesini sağlamak,

m) İşyerinde olası çalıntı, hırsızlık gibi durumlara karşı önlem almak ve bu gibi durumlarda hukuki süreçleri başlatmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?