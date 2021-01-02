Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın “Türban” açıklamalarına yanıt verdiği konuşmasında CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” ifadesini kullandı. Dile getirilen ifadenin arından vatandaşlar tarafından kimi hedef aldığı merak konusu oldu. Peki vitrin mankeni kim? Sevgi Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Detayları haberimizde derledik...

SEVGİ KILIÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1993 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde dünyaya geldi. Anne adı Seyyare, baba adı Turan’dır. İlk ve orta öğrenimini Beykoz’ da tamamladı.2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun oldu.

Amerika’ da Harriet Fulbright College’ da ve İngiltere’ de EC Brighton’ da İngilizce dil eğitimini tamamladı. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak mesleğini sürdürmektedir. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Beykoz ilçesi meclis üyesi adayıdır. Şu anda CHP Parti Meclisi Üyesidir