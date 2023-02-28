Vitus Amougui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitus Amougui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitus Amougui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitus Amougui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitus Amougui 15 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitus Amougui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triumph Arena yapmaktadır. Vitus Amougui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Vitus Amougui'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitus Amougui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vitusle14/

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Vitus Amougui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitus Amougui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Vitus Amougui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitus Amougui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında UMS de Loum

9 Eylül 2020 yılında Milsami

Vitus Amougui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitus Amougui şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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