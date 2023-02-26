Vitus Yamoah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitus Yamoah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitus Yamoah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitus Yamoah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitus Yamoah 31 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitus Yamoah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Vitus Yamoah'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vitus Yamoah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitus Yamoah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitus Yamoah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitus Yamoah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2021 yılında FC Samartex

Vitus Yamoah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitus Yamoah şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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