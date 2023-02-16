Vivaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vivaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vivaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vivaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vivaldo 28 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Vivaldo Semedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vivaldo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vivaldo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Udinese futbol takımında oynamaktadır. Udinese takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vivaldo'nin Udinese ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vivaldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vivaldosemedo93/

Vivaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vivaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vivaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vivaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sporting U17

25 Ağu 2022 yılında Udinese U19

1 Ocak 2023 yılında Udinese

Vivaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vivaldo şuan Udinese takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vivaldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ua Povoense (2016-18)

Portekiz U18 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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