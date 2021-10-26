Osman Kavala'nın AİHM'nin verdiği karara göre serbest bırakılması konusunda çağrı yapan ABD'nin de aralarında olduğu 10 büyükelçi, tepkilere neden olmuştu. İçişlere ve hukuka müdahale olarak yorumlanan bu açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edileceğini açıklamasının ardından daha sonra yapılan açıklamada," ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41.maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi. Söz konusu açıklama sonrası Viyana Sözleşmesinin 41.maddesi nedir? 41.madde ne diyor? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor.

VİYANA SÖZLEŞMESİNİN 41.MADDESİ NEDİR? 41.MADDE NE DİYOR?

Viyana Sözleşmesinin 41.maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz. "