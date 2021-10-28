Viyola ne demek, TDK'ya göre Viyola kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Viyola ne demek? Viyola TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi viyola kelimesi. Peki viyola ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre viyola nedir, viyola kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VİYOLA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Viyola kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Viyola kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre viyola kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto

