Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 2001 yapımı Vizontele filmi bu akşam TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Vizontele filmi konusu, oyuncuları, nerede çekildi, kaç yılında çekildi? konuları internette çokça aratıldı. İşte Vizontele filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...

Vizontele filmi konusu

1974 yılında başında Van'ın Gevaş ilçesine televizyon gelmesini anlatıyor. Bunu duyan ahali televizyonun ne olduğu hakkında bir bilgileri yok ve nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorlar. Her şeyin en son ulaştığı bir şehirdir. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin aslında deli olmayan, teknolojik aletlere ilgisi olan ve bütün radyoları tamir eden ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

Vizontele filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi?

Vizontele, 2001 yapımı Yılmaz Erdoğan - Ömer Faruk Sorak filmidir. Senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı film Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2004 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi çekildi.

Vizontele Filminin Özeti

Rıfat gidecek olmasa, daha da önemlisi Sıti bu gidişi dünyanın en önemli meselesi haline getirmese bu kalabalık toplanmayacaktı. Aslında Nazmi Bey de bu kadar tantanayı gereksiz buluyordu.Çünkü bu tip lüzumsuz toplaşmalar otlakçılar, beleşçiler içindi. Yani Ezo gibileri için. Bunlar cenaze evlerine bile taziye için filan değil, beleş yemek için giderlerdi. Hatta o sıra kayda değer bir ölüm hadisesi olmamışsa sahte ihbarlar bile yaparlardı... İşin en berbat tarafı, bu ekibin içinde Nazmi Bey'in büyük oğlu Ahmet de vardı.

Şimdi de, yani evin salonunda kurulan upuzun yer sofrasında şehrin ileri gelen insanları yemek yerlerken Nazmi Bey, her vesileyle böyle bir yemek yenmesinin anlamsızlığını düşünüyordu. Hele ki mal müdürü İzzet Bey'in yuttuğu her dolmadan sonra parmağını ağzına sokup takma dişlerinin altına gizlenen posaları ağzının ön tarafına ve gündemin ilk sıralarına taşıması işi iyice tatsızlaştırıyordu. Tabii Karayolları şefi Casım'ın ağız şapırtılarıyla yaptığı katkıyı da unutmamak gerekirdi. Ağzında bir şey yokken bile şapırdatabilen ender insanlardan biriydi kendisi.

Vizontele'nin özgün senaryosu ve romanından alınmış bu bölümleri filmde aynı sahnelere karşılık geliyor. Peki acaba 'Vizontele' roman olarak filmin öncülü müydü? Yoksa bağımsız bir çalışma olarak mı kaleme alındı? İşte bu konuda romanın ve senaryonun sahibi Yılmaz Erdoğan'ın açıklamaları:

'Bu, başından beri film olacak diye kurgulanmış bir projedir. Ona uzun bir tretman demek daha doğru olur. Bu, hikayede anlatmak istediğim her şeyi bir ağızdan kağıda dökmekti. Karakterlerin önünü, arkasını, derinliğini, geçmişini oluşturmak adına hem benim hem oyuncular için bir rehberdi. Çünkü senaryonun içinde bir roman derinliğinde karakter anlatmak zordur. Bu, oyuncular için de çok verimli bir şey oldu. Çünkü ben onları yazmasaydım oyunculara tek tek anlatacaktım. Senaryo dediğimiz şey en az hayat kadar gerçekçi olmalıdır. Bundan daha gerçekçi senaryolar da biliyorum. Vizontele de böyle bir senaryo oldu galiba. Sıti'nin doğumunda kaç çocuğu öldü, babası nasıl bir adamdı bilmesi gerekirdi. Roman biraz o maksatla yazılmış bir şey. Ama eğer bir gün kitap olacaksa bu şekilde olmasını isterim. Çünkü senaryo genel anlamda çok okunaklı bir şey değil. Romanla senaryo arasındaki temel ilişki budur.'

Çekim Bilgileri

2.5 milyon dolar bütçesiyle şimdiye kadar çekilen Türk filmleri arasında en yüksek maliyetli film olma özelliği kazanan " Vizontele "nin çekimleri Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirildi. Film için kullanılan mekanlar bir ay süren çalışma sonucunda inşa edildi. Bu mekanlar arasında Yılmaz Erdoğan'ın canladırdığı Deli Emin'in evi, belediye başkanının evi ve 250 kişilik bir açıkhava sineması bulunmaktaydı. Bunun yanı sıra mevcut dükkanların boyaları yeniden yapıldı.

Filmin kostüm aşaması için çok ayrıntılı bir hazırlık yapıldı. Üç aylık bir araştırma aşamasının ardından dört buçuk aylık yoğun bir çalışma içine girildi. Film için hazırlanan 200 çift ayakkabıdan 55 çifti 1970'li yıllara ait yüksek topuklu ayakkabılardan oluşuyordu. Kostümlerin hazırlanmasında kullanılan 2000 metre kumaştan bol paçalı erkek pantalonları, takım elbiseler ve yöresel kadın kıyafetleri dikildi. Filmde ayrıca yöre halkından temin edilen, dönemin orijinal kadın kıyafetleri de kullanıldı.

Filmin saç ve makyaj çalışmaları Suzan Kardeş tarafından gerçekleştirildi. Makyajların çok özenle hazırlanması sonucunda çok yakın planlarda bile korkmadan çekim yapıldı.

" Vizontele "nin çekimlerinde kullanılan " Flyingcam " isimli kamera, Türkiye'de uzun metrajlı bir sinema filminde ilk kez kullanıldı. Filmin görüntülerinin doğal ışıkta çekilmiş gibi görünmesi için yüksek asalı film ve kusursuz ışık kullanıldı.

Filmin post-prodüksiyon işlemlerinin tamamı Londra gerçekleştirildi.

Oyuncular

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Demet Akbağ - Sıti Ana

Altan Erkekli - Nazmi

Cem Yılmaz - Fikri

Şebnem Sönmez - Gülizar

Bican Günalan - Sezgin

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Cezmi Baskın - Latif

Meral Çetinkaya - Nevin

Yasemin Alkaya - Gülşen

Zeynep Tokuş - Asiye

İclal Aydın - Reyhan

Erkan Can - Mela Hüseyin

Tolga Çevik - Nazif

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tuncer Salman - Ahmet

Serhat Özcan - Engin

Şafak Sezer - Veli

Şener Kökkaya - Basri

Zerrin Sümer - Zerrin

Selahattin Taşdöğen - Simo

Betül Arım - İsmihal

Sinan Bengier - Cevat

Deniz Erdoğan - Cevdet

Yaşar Akın - İhsan

Caner Alkaya - İso

Şenol Ballı - Yılmaz

Şahin Yaylı - Musto

Sinan Kılıç - Aykut

Köksal Engür - Tekin

Can Kahraman - Ezo

Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar