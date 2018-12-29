Vizyon Koleji, öğrencilerinin gerçekleştirdiği Aralık ayı kültür ve sanat etkinlikleri "Gripin Söyleşisi, Konseri" ve "Kral Şakir" tiyatro oyunu ile kapattı. Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Özbek, "Vizyon Koleji yeni yılda da öğrenme, kültür ve sanat etkinliklerinin adresi olacak" dedi.

Fikrini, içeriğini ve formatını öğrencilerin geliştirdiği ayrıca organizasyonun da yine sadece öğrenciler tarafından yapıldığı etkinlikler, Aralık ayı itibariyle yılı sonlandırdı. Vizyon Koleji 2018 yılı kültür ve sanat etkinliklerini Gripin Söyleşisi, Konseri ve Kral Şakir tiyatro oyunu ile kapattığını ve yeni etkinlik ile kültür sanat faaliyetlerine Ocak ayında da devam edeceklerini duyurdu.

Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Özbek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2019 yılında Türkiye'nin gelecek vizyonuna sahip, evrensel standartlarda ve tam donanımlı öğrenciler yetiştirmek için, yeni yılda da eğitim faaliyetlerine ek olarak kültür, sanat ve sportif faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.

Gripin ve Kral Şakir öğrencileri mest etti

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen söyleşi ve konserde sevilen şarkılarını öğrenci ve velileri için seslendiren Gripin, müzik dolu saatler yaşattı. Öğrencilerin, velilerin ve bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği söyleşide ise Vizyon Koleji öğrencilerinin Gripin Grubu'na kariyerlerine, müzik yaşamlarına ve özel hayatlarına ilişkin sordukları sorular bazı anlar salonu kahkahaya boğdu bazı anlarda da herkesi duygulandırdı.

Eğitim hayatlarına dair unutamadıkları anılarını da paylaşan, oldukça eğlenceli geçen söyleşi ve konserde grup üyeleri, söyleşide bulunmaktan mutlu olduklarını belirtip okulun yaptığı eğitim çalışmalarını; kültür, sanat ve sportif etkinliklerini de takip ettiklerini ifade ettiler.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı bir tiyatro oyunuyla sergilenen "Kral Şakir ve Maceraları" ise öğrenciler tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Kaynak: İHA