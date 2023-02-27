Vjaceslavs İsajevs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vjaceslavs İsajevs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vjaceslavs İsajevs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vjaceslavs İsajevs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vjaceslavs İsajevs 27 Ağustos 1993 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Vjačeslavs Isajevs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vjaceslavs İsajevs Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vjaceslavs İsajevs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vjaceslavs İsajevs'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vjaceslavs İsajevs Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vjaceslav_isajev/

Vjaceslavs İsajevs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vjaceslavs İsajevs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vjaceslavs İsajevs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vjaceslavs İsajevs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Skonto

1 Mart 2016 yılında RFS

1 Ocak 2021 yılında Liepaja

4 Temmuz 2022 yılında Auda

Vjaceslavs İsajevs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vjaceslavs İsajevs şuan FK Auda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vjaceslavs İsajevs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 13 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 28 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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