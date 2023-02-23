Vlad Achim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Achim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Achim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Achim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Achim 7 Nisan 1989 tarihinde Constanţa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Alexandru Achim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Achim Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Vlad Achim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vlad Achim'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vlad Achim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.phpid100006256125134

Vlad Achim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Achim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlad Achim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Achim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2008 yılında Ceahlaul II

1 Temmuz 2008 yılında Ceahlăul

1 Temmuz 2015 yılında FC Viitorul

1 Şubat 2016 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2016 yılında Steaua Bucarest

1 Ocak 2018 yılında FC Botosani

30 Haziran 2018 yılında FCSB

1 Temmuz 2018 yılında FC Viitorul

18 Ağustos 2020 yılında FC Dinamo

13 Temmuz 2021 yılında FC U Craiova

Vlad Achim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Achim şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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