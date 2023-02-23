Vlad Alexandrescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Alexandrescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vlad Alexandrescu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vlad Alexandrescu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vlad Alexandrescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Alexandrescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vlad Alexandrescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Alexandrescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Alexandrescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Alexandrescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Alexandrescu 10 Mayıs 2002 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Ștefan Alexandrescu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Alexandrescu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vlad Alexandrescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vlad Alexandrescu'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Alexandrescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Alexandrescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Vlad Alexandrescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Alexandrescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Progresul Sp.

Vlad Alexandrescu kimdir

Vlad Alexandrescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Alexandrescu şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Vlad Alexandrescu nereli

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