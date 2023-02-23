Vlad Bogdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Bogdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Bogdan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Bogdan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Bogdan 11 Haziran 2003 tarihinde Cluj Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Adrian Bogdan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Bogdan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSMi yapmaktadır. Vlad Bogdan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vlad Bogdan'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Bogdan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Bogdan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlad Bogdan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Bogdan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Petrolul

1 Temmuz 2021 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2022 yılında Petrolul

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Dej

Vlad Bogdan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Bogdan şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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