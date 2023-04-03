Vlad Chatunts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Chatunts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Chatunts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Chatunts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Chatunts 19 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Վլադ Չատունց şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Chatunts Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vlad Chatunts'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Chatunts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Chatunts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlad Chatunts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Chatunts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pyunik II

Vlad Chatunts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Chatunts şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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