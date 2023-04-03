Vlad Farcasan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Farcasan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Farcasan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Farcasan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Farcasan 27 Mart 2001 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Cristian Fărcăşan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Farcasan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vlad Farcasan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj II futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj II takımına - tarihinde katılmıştır. Vlad Farcasan'nin CFR Cluj II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Farcasan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Farcasan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlad Farcasan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Farcasan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Foresta Suceava

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj II

Vlad Farcasan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Farcasan şuan CFR Cluj II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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