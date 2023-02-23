Vlad Gisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Gisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Gisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Gisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Gisa 10 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Petru Gîsă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Gisa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vlad Gisa'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Gisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Gisa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlad Gisa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Gisa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2017 yılında Voluntari U19

29 Temmuz 2018 yılında Chindia

31 Aralık 2018 yılında FC Voluntari

25 Şubat 2019 yılında FC Voluntari II

18 Kasım 2020 yılında AFC Turris

8 Şubat 2021 yılında FC Farul 1920

29 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2022 yılında Astra Giurgiu

20 Ağustos 2022 yılında Dumbravita

Vlad Gisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Gisa şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Vlad Gisa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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