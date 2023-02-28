Vlad Lupasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Lupasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Lupasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Lupasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Lupasco 11 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Lupașco şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Lupasco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani U19 futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Vlad Lupasco'nin Dacia Buiucani U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Lupasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Lupasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vlad Lupasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Lupasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Lupasco şuan Dacia Buiucani U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vlad Lupasco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.