Vlad Mihalcea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Mihalcea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Mihalcea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Mihalcea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Mihalcea 28 Ekim 1998 tarihinde Braşov şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Dumitru Mihalcea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Mihalcea Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vlad Mihalcea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vlad Mihalcea'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Mihalcea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Mihalcea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlad Mihalcea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Mihalcea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2015 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2015 yılında Steaua Bucarest

10 Temmuz 2017 yılında ACS Poli

10 Ağustos 2017 yılında FCSB

17 Ağustos 2017 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2018 yılında FCSB

3 Ağustos 2018 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2019 yılında FC Voluntari

9 Eylül 2019 yılında U Cluj

17 Ağustos 2020 yılında Aerostar

12 Ağustos 2021 yılında Concordia

17 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Vlad Mihalcea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Mihalcea şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vlad Mihalcea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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