Vlad Mitrea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Mitrea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Mitrea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Mitrea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Mitrea 23 Ocak 2001 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Nicolae Mitrea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Mitrea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vlad Mitrea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vlad Mitrea'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Mitrea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Mitrea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlad Mitrea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Mitrea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2017 yılında Inter U17

1 Temmuz 2018 yılında Inter U18

26 Eylül 2019 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2020 yılında Sepsi OSK

8 Ocak 2021 yılında Petrolul

30 Haziran 2021 yılında Sepsi OSK

27 Ocak 2022 yılında CS Mioveni

15 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Vlad Mitrea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Mitrea şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vlad Mitrea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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