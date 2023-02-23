Vlad Morar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Morar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Morar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Morar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Morar 1 Ağustos 1993 tarihinde Crişeni şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlăduț Călin Morar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Morar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Vlad Morar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vlad Morar'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vlad Morar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Morar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vlad Morar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Morar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında U Cluj

1 Temmuz 2012 yılında Petrolul

4 Eylül 2014 yılında U Cluj

1 Temmuz 2015 yılında B. Jerusalem

13 Ocak 2016 yılında Rapid Bukarest

19 Ağustos 2016 yılında ASA 2013 Tg. Ms

13 Ocak 2017 yılında FC Viitorul

31 Temmuz 2017 yılında Panetolikos

14 Ocak 2020 yılında FC Voluntari

9 Ağustos 2020 yılında UTA Arad

13 Ocak 2021 yılında Gaz Metan

16 Şubat 2022 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

Vlad Morar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Morar şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.