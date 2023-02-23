Vlad Moraru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Moraru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Moraru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Moraru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Moraru 16 Temmuz 2003 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Ovidiu Moraru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Moraru Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Vlad Moraru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vlad Moraru'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vlad Moraru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Moraru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlad Moraru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Moraru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında U Cluj

1 Temmuz 2022 yılında SCM Zalau

15 Ocak 2023 yılında U Cluj

8 Şubat 2023 yılında Ripensia

30 Haziran 2023 yılında U Cluj

Vlad Moraru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Moraru şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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