Vlad Mutiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Mutiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Mutiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Mutiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Mutiu 2 Şubat 1995 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Ionuț Muțiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Mutiu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Vlad Mutiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vlad Mutiu'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Mutiu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/mutiu.vlad

Vlad Mutiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Mutiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlad Mutiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Mutiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2015 yılında Tarlungeni

31 Aralık 2015 yılında Dinamo II

1 Ocak 2016 yılında FC Dinamo

8 Temmuz 2016 yılında Ramnicu Valcea

31 Aralık 2016 yılında FC Dinamo

29 Ocak 2017 yılında CS Afumati

30 Haziran 2017 yılında FC Dinamo

12 Temmuz 2019 yılında FC Farul 1920

1 Temmuz 2020 yılında U Cluj

1 Temmuz 2021 yılında FC Hermannstadt

Vlad Mutiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Mutiu şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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