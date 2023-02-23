Vlad Nitu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Nitu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Nitu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Nitu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Nitu 30 Nisan 2000 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Nițu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Nitu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 30 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Vlad Nitu'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vlad Nitu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Nitu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlad Nitu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Nitu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında CSA Steaua

1 Temmuz 2021 yılında CSM Alexandria

30 Haziran 2022 yılında CSA Steaua

Vlad Nitu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Nitu şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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