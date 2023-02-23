Vlad Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vlad Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vlad Pop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vlad Pop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vlad Pop 31 Ağustos 2000 tarihinde Târgu Mureş şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vlad Marian Pop şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vlad Pop Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vlad Pop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vlad Pop'nin CS Mioveni ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vlad Pop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vlad Pop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vlad Pop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vlad Pop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC U Craiova

14 Temmuz 2022 yılında CS Mioveni

30 Haziran 2023 yılında FC U Craiova

Vlad Pop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vlad Pop şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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